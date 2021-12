Covid: agenzia sanitaria britannica, variante Omicron potrebbe produrre effetti meno gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone positive alla variante Omicron del coronavirus hanno dal 30 al 45 per cento di probabilità in meno di sviluppare sintomi gravi. È quanto emerge dalla nuova analisi condotta dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Uhksa). I primi risultati mostrano che tuttavia gli effetti del vaccino di richiamo svaniscono dopo 10 settimane. Ci sono inoltre dal 50 al 70 per cento di probabilità che i pazienti finiscano in ospedale dopo il contagio. I risultati si avvicinano molto ad una serie di analisi condotte in questi giorni in Scozia e dall'Imperial College di Londra. Tuttavia, questi sono in gran parte riferiti a soggetti sotto i 40 anni, che attualmente registrano i più alti tassi di contagio da Omicron.(Rel)