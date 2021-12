Imprese: Acciaierie d’Italia amplia ed estende al 2022 copertura assicurativa Covid-19 per dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciaierie d'Italia informa che la copertura assicurativa Covid-19 offerta gratuitamente a tutti i dipendenti per l'anno 2021 è stata estesa a tutto il 2022. Stando al relativo comunicato stampa, la polizza è stata ampliata e comprenderà nuove importanti garanzie a copertura di diverse patologie incluso il Covid-19. La soluzione assicurativa, prosegue la nota, prevede anche la corresponsione di un'indennità giornaliera in caso di ricovero dovuto a una eventuale reazione avversa al vaccino e un'indennità nel caso in cui la somministrazione del vaccino dovesse determinare un'invalidità permanente grave superiore al 25 per cento. (Com)