- Via libera da parte del Consiglio dei ministri al decreto Festività. Il testo, secondo quanto si apprende, non è stato modificato rispetto alla bozza e quindi non è passata, al momento, l’estensione dell’obbligo vaccinale per i dipendenti della Pubblica amministrazione per cui ancora non era previsto. (Rin)