Francia: Covid, militanti no vax fanno irruzione nel Consiglio regionale della Guadalupa

- In Guadalupa, arcipelago d'oltremare francese, un gruppo di manifestanti contrari al green pass ha fatto irruzione nel Consiglio regionale a Basse-Terre. Lo riferiscono i media francesi. Nel corso dell'incursione sono stati rotti dei vetri dell'edificio e altri oggetti, mentre alcuni dei manifestanti aveva cartelli con scritto "No all'obbligo vaccinale! No al pass sanitario". Secondo i media locali sono più di un centinaio le persone entrate nell'emiciclo. In queste ultime settimane in Guadalupa si sono tenute molte manifestazioni contro il green pass e l'obbligo vaccinale per il personale sanitario.(Frp)