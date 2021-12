Cucchi: chiesti 26 anni di carcere complessivi per i presunti depistaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventisei anni e 10 mesi di carcere sono stati chiesti oggi, dalla procura di Roma, al termine dei due giorni di requisitoria nel corso del processo per i presunti depistaggi per la morte di Stefano Cucchi. Otto gli imputati, tutti ritenuti colpevoli dal pm a vario titolo di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia con le quali gli ambienti dei carabinieri di Roma, di cui fanno parte gli otto imputati, hanno tentato di coprire le responsabilità sulla morte del giovane arrestato e morto per le percosse nel 2009. Per quella morte sono stati già condannati per omicidio preterintenzionale a 13 anni di reclusione in secondo grado Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, mentre il collega Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti comandante della stazione Appia, dovrà scontare 4 anni di carcere per falso. Oggi il pm Giuseppe Musarò ha chiesto 7 anni per il generale Alessandro Casarsa, 5 anni e sei mesi per Francesco Cavallo, 5 anni per Luciano Soligo, 5 anni per Luca De Ciani, 4 anni per Tiziano Testarmata, 3 anni e tre mesi per Francesco Di Sano, 3 anni per Lorenzo Sabatino, 1 anno e un mese per Massimiliano Labriola Colombo. Inoltre ha chiesto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Casarsa, Cavallo, De Cianni e Soligo. Mentre per Di Sano, Sabatino e Testarmata l'interdizione per 5 anni. (Rer)