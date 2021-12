Sanità: da Regione Lombardia 15 milioni per il potenziamento dell'ospedale Bellini di Somma Lombardo (Va)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la visita di Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali a Palazzo Pirelli, all'ospedale "A. Bellini" di Somma Lombardo. "Un incontro per condividere con gli operatori e con il territorio una notizia molto importante: sono in arrivo da Regione Lombardia 15 milioni di euro per il potenziamento dell'ospedale. Il finanziamento, che si innesta all'interno di un piano di investimenti di carattere regionale, permetterà di attuare un importante progetto di miglioramento tecnologico e strutturale", ha annunciato Monti durante la visita. Ad accompagnarlo era presente anche il direttore generale dell'asst Valle Olona, Eugenio Porfido. "Da molto tempo – prosegue Monti - sto seguendo silenziosamente ma con grande attenzione questo percorso. Il finanziamento di 15 milioni porterà ulteriore prestigio ad un centro già all'avanguardia per la riabilitazione ed entro il quale verranno realizzati un ospedale e una casa di comunità". Le principali iniziative di riqualificazione serviranno a potenziare i servizi alberghieri, vista la prolungata permanenza dei degenti che svolgono l'attività riabilitativa. "La parola d'ordine per il futuro è il dialogo- aggiunge il presidente della Commissione Sanità -. Insieme al direttore generale dell'asst Valle Olona, Eugenio Porfido, abbiamo voluto ribadire che questo è solo un punto di partenza e un modo per rinsaldare i legami con gli enti locali, le associazioni e gli operatori sanitari del territorio. Con oggi si aprono scenari nuovi grazie a questo importante investimento". Il progetto di rilancio dell'ospedale di Somma Lombardo avverrà in maniera integrata con il nuovo ospedale di Busto-Gallarate: "Il Bellini sarà quindi un polo di riferimento per il nuovo ospedale in ambito riabilitativo e coopererà a garantire una copertura maggiore ai bisogni di salute della provincia di Varese". "Grazie al governatore Attilio Fontana e alla vicepresidente Letizia Moratti per aver creduto nel progetto. Sono orgoglioso di aver contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questo traguardo" conclude. (Com)