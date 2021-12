Lazio: Pernarella (M5s), Polo per ricerca tecnologie su riciclo materia prima seconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Il vero futuro in tema di rifiuti è la produzione senza spreco di risorse e implementazione dell'economia circolare per recuperare tutti quei materiali che, altrimenti, verrebbero buttati. Da qui il mio emendamento alla Legge di Stabilità Regionale, con il quale vengono stanziati fondi per la stipula di una convenzione con il Polo Pontino dell'l'Università La Sapienza, per l'istituzione di un Polo per la ricerca sulle nuove tecnologie e processi per la trasformazione e il riciclo della materia prima seconda". Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle, Gaia Pernarella. (segue) (Com)