Lazio: Pernarella (M5s), Polo per ricerca tecnologie su riciclo materia prima seconda (2)

- "L'emendamento pone l'accento sugli interventi di economia circolare volti al recupero di materia – continua Pernarella - in attuazione delle "Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile" del Lazio, che investono le componenti ambientali, sociali ed economiche, e si inserisce nel quadro definito dal Decreto Legislativo 2015 del 2010 che, al comma 4 dell'articolo 5, definisce che le Pubbliche Amministrazioni debbano promuovere iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia nel trattamento dei rifiuti, lo sviluppo di tecnologie 'pulite' per lo smaltimento e tecniche per il recupero degli stessi". (segue) (Com)