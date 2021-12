Milano: il 25 dicembre da “Natale insieme” 250 pacchi regalo per gli anziani soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina di Natale l'associazione “Natale insieme” coordinata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti, consegnerà circa 250 pacchi natalizi agli anziani soli delle periferie milanesi. "Dal 2003 abbiamo sempre organizzato il pranzo per gli anziani milanesi soli. Un modo per donare loro un po' di felicità e sottrarli alla solitudine nella quale sono costretti a vivere. Poi, a causa della pandemia, non potendo più organizzare il pranzo per ovvi motivi, lo scorso anno abbiamo pensato di fare loro una piccola sorpresa la mattina del giorno di Natale e di andare a trovarli con un dono", commenta in una nota Mascaretti. I prodotti sono stati donati da Banco Alimentare, da alcune aziende, dagli Amici di Como e dal Rotary Porta Vittoria mentre diversi volontari hanno lavorato per preparare i pacchi per tutti. "Poi Carlo, Milena, Giulia, Daniela e Andrea hanno coordinato il lavoro preparatorio dei volontari, che sono davvero molti e infine ci saranno loro, i tassisti. Sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno". Infatti, circa una quarantina i taxi, coinvolti dall'associazione Taxi Service, partner insieme al Rotaract Milano Fenice e ai City Angels dell'Associazione Natale Insieme, accompagneranno i volontari a consegnare i regali agli anziani. "Quest'anno possiamo dire che Babbo Natale arriva in taxi. Questo il Natale che da diciotto anni ci riempie il cuore di gioia, anche questa è Milano" chiosa Mascaretti. (Com)