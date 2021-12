Pnrr: Cartabia, riforme espressione di senso responsabilità, manca quella di Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, durante la cabina di regia, in replica alle parole del premier sulle riforme la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha ringraziato prima di tutto le forze politiche e il Parlamento, perché "le riforme sono state espressione di un grande senso di responsabilità". La guardasigilli ha ricordato che si sta già lavorando ai decreti attuativi, anticipando gli obiettivi del 2022, ma ha ricordato che manca la terza fondamentale gamba del piano di riforma della giustizia, quella del Csm. La guardasigilli ha poi auspicato che si possa recuperare al più presto la norma per il potenziamento dell’Ufficio esecuzione penale esterna, che si è persa nella legga di bilancio. "Norma importante e necessaria anche per l’efficienza della giustizia penale: la riforma punta molto sulle misure alternative affidate a loro". Nell’intervento, la ministra ha poi valorizzato l’importanza del nuovo modulo organizzativo degli uffici giudiziari, basato sull’ ufficio del processo e l’immissione in ruolo dei primi 8.250 giuristi junior, oltre ai vari concorsi. (Rin)