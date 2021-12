Energia: Libia, ministro Aoun chiede di riaprire con urgenza gli impianti petroliferi e del gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation ha annunciato due giorni fa la contrazione dell’output petrolifero di 300 mila barili di petrolio al giorno a seguito del blocco dei siti di produzione da parte delle Guardie petrolifere. La Compagnia elettrica generale della Libia (Gecol), da parte sua, ha annunciato l’interruzione delle forniture di gas alle centrali elettriche, con una conseguente perdita di 2.500 megawatt di energia. Intanto il flusso di gas libico in arrivo a Gela, in Italia, tramite il gasdotto Green Stream è passato da 0,2261 a 0,0841 milioni di standard metri cubi al giorno dopo la chiusura di Wafa, in calo del 62,8 per cento. (segue) (Lit)