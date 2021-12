Energia: Libia, ministro Aoun chiede di riaprire con urgenza gli impianti petroliferi e del gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ufficialmente, le Guardie petrolifere della Libia (Petroleum facilities guard, Pfg) hanno preso le distanze dalle azioni di “alcuni loro membri” nel sud-ovest del Paese, risultanti nella chiusura forzata di quattro giacimenti di idrocarburi (Wafa, El Feel, Sharara e Hamada) e di due raffinerie (Zuara e Mellitah). Un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook delle Pfg denuncia “la chiusura dei giacimenti petroliferi e il loro utilizzo come mezzo di pressione per soddisfare le richieste”, chiedendo la riapertura dei campi “tenuto conto degli effetti finanziari e tecnici negativi derivanti dal proseguimento del la chiusura”. Eppure Alaa al Adham, direttore dell’ufficio stampa delle Pfg, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che “gli uomini delle Pfg chiedono il pagamento di premi e stipendi, oltre al conferimento di matricole di identificazione militare”. Le Guardie petrolifere chiedono l’assegnazione di matricole militari per ricevere stipendi, bonus, previdenza e tutta una serie di diritti legali. (segue) (Lit)