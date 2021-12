© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si compone di 25 articoli la bozza del decreto Milleproroghe al vaglio del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. I vari articoli vanno dall’istruzione alla giustizia, dall’estensione del Golden power per il 2022, alle proroghe in materia di salute. Fra gli articoli anche Pubblica amministrazione, transizione ecologica, editoria, dirigenti medici e green pass per San Marino. (Rin)