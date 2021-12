Vaccino: Zaia, sta funzionando, in Veneto un terzo ricoverati rispetto a 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini "stanno funzionando. Oggi abbiamo, nelle ventiquattro ore, più contagiati della peggiore ondata del 2020, che è stata quella di novembre e dicembre. In questo momento, per dire, abbiamo 5.225 contagiati. È vero che facciamo tre volte tanto i tamponi dell’anno scorso, però è pur vero che abbiamo un terzo dei ricoverati, quindi circa 1.300 contro i 4.300 del 2020". Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ospite di "Timeline", rispondendo alla domanda su quale sia, dal punto di vista pandemico pandemia, la situazione nella sua Regione rispetto a un anno fa. In Veneto "l’80 per cento dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati e almeno uno su due in area non critica non è vaccinato", ha aggiunto. "Si consideri che, nella mia Regione, i non vaccinati sono il 13 per cento della popolazione", ha evidenziato. (Rin)