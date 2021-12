Caso Lfc: Barachetti condannato a cinque anni di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Barachetti, condannato a cinque anni di reclusione per peculato e false fatture, dovrà versare 294.444 euro, in favore di Lombardia Film Commission, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza - soldi che, altrimenti, gli verranno confiscati. Il Comune di Milano e Lfc - parti civili nel processo - saranno risarciti rispettivamente con 20mila e 50mila euro. Barachetti, che era agli arresti domiciliari dal novembre del 2020, intanto torna libero. "Non era l'esito che ci aspettavamo e dobbiamo necessariamente attendere che siano depositati i motivi" ha detto il legale dell'imprenditore, Matteo Montaruli. "L'istruttoria è stata lunga e complessa, è opportuno leggere il motivo per cui il collegio ha ritenuto che Barachetti sia responsabile". (Rem)