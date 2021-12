Cultura: 'Nascimento. Ispirazione Romana' e 'AmoR che move', il valore dell'arte per far rinascere Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A partire dal pomeriggio di oggi e fino al 6 gennaio prossimo Roma presenterà una serie di proiezioni artistiche che, illuminando con immagini e luci Palazzo Senatorio ed alcuni edifici di piazza Navona, offriranno una straordinaria occasione per ricordare come l'arte rappresenti una risorsa preziosa dalla quale ripartire perché la nostra città torni ad essere una Capitale capace di accogliere chiunque venga a visitarla. È quanto comunica il Campidoglio.