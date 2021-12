Cultura: 'Nascimento. Ispirazione Romana' e 'AmoR che move', il valore dell'arte per far rinascere Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di progetti promossi da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, attraverso i quali si potrà restituire a Roma quella dignità culturale che le appartiene rispettandone il valore e le ineguagliabili bellezze. Partendo dai disegni dei protagonisti del Rinascimento romano, il viaggio visivo 'Nascimento. Ispirazione Romana' proietterà sulla facciata di Palazzo Senatorio le immagini di un modello di città fondato sui concetti dell'armonia, della simmetria e della proporzione. Uno spettacolo di luci e di suggestioni realizzato da Unità C1 che, partendo da palazzo Senatorio, accoglieranno l'osservatore in un abbraccio virtuale permettendogli di scoprire, attraverso le immagini proposte, nuove prospettive di rinascita guidandolo nella direzione dell'essenzialità e della centralità dell'individuo. (segue) (Com)