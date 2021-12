Milleproroghe: bozza, cassa integrazione per imprese strategiche per altre 26 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022. Lo prevede la bozza del decreto Milleproroghe al vaglio del Consiglio dei ministri. (Rin)