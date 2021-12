Decreto Pnrr: D'Incà, con approvazione definitiva concretezza a progetti Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con i costanti cambiamenti della nostra società e con le sfide impegnative che ci attendono, avremo ancora bisogno dell'informazione di Agenzia Nova" Federico D'Incà

Ministro per i Rapporti con il Parlamento

21 luglio 2021

- Con l’approvazione definitiva in Senato del decreto che contiene le disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, "possiamo rendere concreti i progetti previsti dal Recovery plan e farlo secondo il cronoprogramma che è stato stabilito. Ci saranno interventi mirati su turismo, infrastrutture ferroviarie, innovazione tecnologica e transizione digitale e per l’istituzione di zone economiche speciali con agevolazioni per le imprese", spiega su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Abbiamo previsto inoltre interventi per le università e la ricerca, per l’efficientamento energetico nelle città e per il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia. Quello che stiamo mettendo in campo è un piano organico e dalle potenzialità enormi che ci permetterà di dare al nostro Paese gli strumenti necessari non soltanto per superare la crisi pandemica ma anche per proiettarci verso il futuro". (Rin)