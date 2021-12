Venezuela: elezioni Barinas, sei organizzazioni civili autorizzate a visionare il processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei le organizzazioni civili che parteciperanno in qualità di accompagnatori alla ripetizione delle elezioni amministrative dello Stato venezuelano di Barinas, il prossimo 9 gennaio. Lo ha reso noto Consiglio nazionale elettorale del Venezuela (Cne). Si tratta, ha detto la presidente del Cne, Tania D'Amelio, delle organizzazioni Proyecto Social, Red de Observación Electoral de la Asociación Civil Asamblea de Educación, Asociación Venezolana de Juristas, Observatorio Electoral Venezolano (Oev), Fundación por un Pueblo Digno e Centro Internacional de Estudios Superiores. "Il Cne ha autorizzato sei organizzazioni di carattere civile come accompagnatori nazionali, con il proposito di presenziare in modo imparziale, responsabile e indipendente la trasparenza dei processi elettorali", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del Cne. (segue) (Vec)