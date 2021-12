Venezuela: elezioni Barinas, sei organizzazioni civili autorizzate a visionare il processo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento l'autorità elettorale non ha precisato se all'appuntamento saranno presenti anche osservatori internazionali, anche se l'imminenza dell'apertura delle urne sembra suggerire che manchino i tempi tecnici. "È confermato che gli stessi gruppi nazionali che hanno visionato il processo il 21 novembre, saranno presenti anche il 9 gennaio. L'osservazione internazionale ancora non è definita", aveva spiegato a inizio dicembre Roberto Picon, uno dei cinque magistrati che compongono il Cne. "Il Cne dovrebbe trasmettere un invito", ha aggiunto. A meno di sorprese dell'ultima ora, non sarà presente la missione di osservatori dell'Unione Europea, gruppo che aveva osservato l'intera tornata amministrativa di novembre, tornando nel Paese caraibico dopo quindici anni di assenza. La missione, che ha lasciato il Paese con almeno una settimana di anticipo rispetto al calendario originale, ha prodotto un rapporto preliminare nel quale, pur riconoscendo "migliorie" nel processo elettorale, ha denunciato diverse "irregolarità" quasi tutte a favore delle forze di governo. (segue) (Vec)