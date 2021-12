Venezuela: elezioni Barinas, sei organizzazioni civili autorizzate a visionare il processo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barinas è l'unico Stato a non aver eletto un governatore alle amministrative del 21 novembre: la Corte suprema (Tsj) ha infatti annullato lo scrutinio, che vedeva in vantaggio il candidato oppositore Freddy Superlano, e ordinato la ripetizione al 9 gennaio. A contendersi la guida dello Stato occidentale, patria e bastione politico dell'ex presidente Hugo Chavez, ci saranno, salvo eventuali sorprese, tre candidati principali: Sergio Garrido, ultimo dei candidati governatore scelti dal principale partito delle opposizioni (Mesa de la Unidad democratica), l'ex ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, a nome del governo, e Claudio Fermin in rappresentanza di storici partiti di opposizione (Alleanza democratica), ma la cui dirigenza è stata di recente sostituita dalla magistratura, con nomi non ostili al governo di Nicolas Maduro. La campagna elettorale per le elezioni è iniziata mercoledì 22 dicembre. (segue) (Vec)