Venezuela: elezioni Barinas, sei organizzazioni civili autorizzate a visionare il processo (4)

- Garrido è dirigente locale del partito Azione democratica (Ad), di cui è membro dal 1983, ed è stato eletto consigliere statale alle elezioni di novembre poi annullate. Il suo nome è stato scelto proprio perché registrato nell'anagrafe del Consiglio nazionale elettorale (Cne), al contrario dei due precedenti candidati messi in lizza: Freddy Superlano e la moglie Aurora Silva. L'aspirante governatore è parte della fazione di Ad tagliata fuori per via giudiziaria, e sta raccogliendo i consensi di forze che in altri Stati non hanno voluto aderire al cartello della Mud (Fuerza vecinal, Movimento al Socialismo, Bandera Roja, Movimiento Por Venezuela, Prociudadanos y Avanzada Progresista). Su di lui, a sorpresa, converge anche Unidad Politica Popular 89, partito di "chavisti" dissidenti. (segue) (Vec)