Venezuela: elezioni Barinas, sei organizzazioni civili autorizzate a visionare il processo (5)

- Arreaza, nome di primo piano della politica nazionale, tenterà di superare la performance di Argenis Chavez, fratello dell'ex presidente Hugo. Pur giocando "in casa", Barinas è da anni governata da un familiare del "padre della Rivoluzione", Argenis era stato superato da Freddy Superlano, almeno fino a quando la corte suprema di giustizia non aveva deciso di fermare lo scrutinio e chiedere di indire nuove elezioni. Il candidato di Alleanza democratica, Fermin, avrà con sé l'appoggio dei vertici - filogovernativi - degli storici partiti Azione Democratica e Copei, ma anche di forze minori come El Cambio, Primero Venezuela, Soluciones, Voluntad Popular Activistas e Venezuela Unida. (segue) (Vec)