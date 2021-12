Covid: Zaia, non avremmo dovuto boicottare tamponi fai-da-te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Veneto "siamo stati, a livello internazionale, i primi a presentare il prototipo del tampone fai-da-te, e se ci avessimo creduto un po' di più e non gli avessimo fatto la guerra, oggi saremmo pronti a rispondere all’indicazione dell’Ecdc" che, una settimana fa, ha detto ai cittadini di eseguire un tampone fai-da-te se impossibilitati ad arrivare a una farmacia, ospedale o punto tampone, e in caso di cene, dubbi o qualcos’altro. Lo ha detto il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a Sky Tg24, ospite di "Timeline". Questi tamponi "sono sempre stati boicottati in Italia, quindi è ovvio adesso che siano in esaurimento”, ha aggiunto. Zaia ha ricordato come il Veneto sia da sempre la Regione che fa più tamponi nelle ventiquattro ore, "arrivando anche a giornate con 140, 150, 160 mila tamponi, ovviamente non tutti molecolari, perché la nostra capacità rispetto a questi si ferma a 26, 27 mila massimo al giorno". (Rin)