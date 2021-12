Turismo: Borghi (Pd), in caso di restrizioni governo sostenga attività economiche dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il premier Mario Draghi, ieri in conferenza stampa, “ha detto che lo Stato non lascerà sole le realtà colpite dalla pandemia. Lanciamo dunque un appello al governo e in particolare al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, laddove vi fossero nuovamente delle condizioni, come lo scorso anno, di gradazione dei colori legate all'emergenza pandemica che dovessero portare a dei semi lockdown, occorre mettere in campo un set di sostegni alle attività economiche dei territori proprio per evitare una ripercussione negativa”. Lo ha detto il deputato del Partito democratico, Enrico Borghi, intervenendo ai microfoni di Radio Immagina. “Il tema è oggetto già di una rodata attività, quindi bisogna cominciare a mettere in cantiere anche possibili interventi settoriali nei confronti di quelle categorie che sono maggiormente colpite da questa situazione - ha continuato il parlamentare -. Al ministro Garavaglia facciamo anche un altro appello, dando contemporaneamente la nostra disponibilità di forza politica di governo, sia nazionale che regionale, affinché si possa avviare nel comparto turistico un'azione prospettico-strategica. Questo è l'unico elemento per evitare di disperdere le risorse importanti che abbiamo conquistato in Europa. Serve una programmazione turistica appropriata che non sia la rincorsa alla risposta del singolo assessore regionale, né tantomeno la trasformazione delle risorse a disposizione in spesa corrente. Questo - ha concluso Borghi - è esattamente come non bisogna fare". (Rin)