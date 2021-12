Argentina: Fmi, non rispettati acluni obiettivi nel credito stand-by concesso a Macri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetta ora al presidente Fernandez e al ministro dell'Economia, Martin Guzman, elaborare la strategia per l'immediato futuro. Non potendo privare il Paese di una legge di Bilancio, il governo potrebbe avvalersi di un "decreto di necessità e urgenza" (Dnu) che di fatto consentirebbe di estendere al prossimo anno lo strumento contabile del 2021. Il che però evaderebbe una delle condizioni poste dal Fondo monetario per continuare le trattative utili a un piano di rientro sostenibile del debito: far andare in porto una legge con il consenso della maggioranza dell'arco parlamentare. Al di là della cronaca e della forzatura dell'ultimo minuto, il voto contrario della Camera non è comunque una sorpresa: la coalizione di maggioranza del Fdt dispone infatti di 118 seggi su 257 totali, un numero che obbliga alla ricerca di consensi allargati a gruppi parlamentari del centro. Tuttavia, il gruppo "Interbloque federal", composto da otto deputati peronisti "dissidenti", aveva già annunciato che non avrebbe dato il suo voto a una legge di bilancio definita come "fuori dalla realtà". (segue) (Abu)