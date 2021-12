Donne: Aspi sostiene contrasto a disuguaglianze, borse di studio per profughe e vittime violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'impegno di Autostrade per l'Italia (Aspi) sul fronte Gender equality e contrasto alle diseguaglianze di genere, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 che ispirano il programma Diversity Equity & Inclusion di Aspi: in occasione di queste festività natalizie, il Gruppo ha scelto infatti di sostenere tre progetti volti all'accoglienza e il reinserimento sociale delle donne in difficoltà. Un primo contributo - si legge in una nota - è destinato al progetto "Caschi Rosa" promosso dagli Stati Generali delle Donne e sostenuto da Women of Change Italia, con un finanziamento alla Fondazione Villa Gaia per l'apertura di una casa di accoglienza per donne italiane, straniere e profughe fragili o vittime di violenza, con percorsi di accompagnamento verso il reinserimento nella società, anche attraverso la possibilità di continuare il loro percorso di studi presso università italiane disposte ad accogliere studenti internazionali. Aspi finanzia inoltre due borse di studio per altrettante studentesse straniere in condizioni di fragilità accolte presso il Collegio universitario di merito Villa Nazareth di Roma, gestito dalla Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus, la cui missione è sostenuta da Women of Change Italia. Infine, il Progetto "Spazio Donna Roma" di WeWorld, finalizzato a contrastare la violenza domestica e favorire l'empowerment femminile come chiave per lo sviluppo locale. (segue) (Com)