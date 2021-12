Donne: Aspi sostiene contrasto a disuguaglianze, borse di studio per profughe e vittime violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo spirito - afferma Gian Luca Orefice Direttore Human Capital Organization & Hse di Autostrade per l'Italia - e consapevoli anche del nostro ruolo sociale, abbiamo voluto dedicare un'attenzione particolare, per queste festività natalizie, a progetti di sostenibilità sociale rivolti all'universo femminile, a tante donne italiane e straniere, vittime di violenza, profughe e in condizioni di fragilità per garantire un'accoglienza e un concreto re-inserimento sociale. Siamo fortemente impegnati come Gruppo a supportare un concreto empowerment femminile con iniziative di sviluppo, formazione dedicate alle nostre donne che sempre più numerose contribuiscono alla realizzazione di uno sfidante piano industriale, ma anche con un'attenzione particolare al contrasto di qualunque forma di violenza anche negli ambienti di lavoro". (segue) (Com)