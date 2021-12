Donne: Aspi sostiene contrasto a disuguaglianze, borse di studio per profughe e vittime violenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma "Diversity, Equity & Inclusion" di Autostrade per l'Italia è espressione della sua nuova vision e dell'impegno dell'azienda nell'ottica della sostenibilità sociale. Nell'ambito di questo programma, oltre alle iniziative rivolte all'esterno, si annoverano numerose azioni per l'inclusione a partire dall'ambiente aziendale: dal supporto alla genitorialità al contributo alla retta degli asili nido per figli dei dipendenti, dai programmi estivi e l'orientamento scolastico per i figli ai percorsi formativi e prevenzione sanitaria. Capitolo importante è inoltre riservato al contrasto alla violenza sulle donne, che vede l'istituzione di centri di ascolto in azienda. "A testimonianza del nostro impegno - conclude Alessia Ruzzeddu responsabile Welfare Diversity & Inclusion - il Gruppo ha pubblicato un Decalogo antimolestie, un percorso di consapevolezza che si affianca al nostro Codice Etico proposto alle nostre colleghe e ai nostri colleghi per rafforzare la conoscenza delle diverse tipologie di violenza, sensibilizzare sulla necessità di denunciare e sottolineare l'impegno di Autostrade per l'Italia nel garantire un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona". (Com)