Isole Salomone: la Cina equipaggerà le forze di polizia locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina equipaggerà le forze di polizia delle Isole Salomone con nuove attrezzature antisommossa e istituirà un gruppo consultivo per migliorare le prestazioni degli agenti. A riferirlo è il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, precisando che l’assistenza tecnica segue le violente proteste antigovernative scoppiate nella capitale Honiara a fine novembre. A dare inizio ai disordini è stata una protesta pacifica condotta nella capitale Honiara il 24 novembre scorso, quando una folla si era riunita per chiedere a gran voce le dimissioni del primo ministro Manasseh Sogavare, accusato di corruzione e in parte osteggiato per aver trasferito le relazioni diplomatiche da Taiwan alla Cina nel 2019. Le proteste si erano poi trasformate in rivolta dopo l'intervento della polizia, che aveva sparato gas lacrimogeni sui manifestanti. La situazione era precipitata rapidamente, con alcuni negozi della Chinatown di Honiara e il palazzo del parlamento dati alle fiamme. Secondo Daniel Suidani, fervente oppositore di Pechino e amministratore di Malaita (l’isola più popolosa dell’arcipelago), le ragioni della crisi affioravano da "questioni economiche di lunga data", e non andavano interpretate unicamente nel quadro di opposizione alla Cina. (Cip)