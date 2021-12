Iraq-Italia: Di Maio a Erbil incontra presidente Barzani e visita contingente italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, è arrivato questo pomeriggio nella capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Erbil, per visitare i militari italiani e incontrare la leadership curda. Secondo l’emittente curdo-irachena “Rudaw”, il capo della diplomazia italiana ha già incontrato il presidente della regione del Kurdistan, Nechirvan Barzani. Di Maio è arrivato alle 16:00 ora locale (le 14:00 italiane) all'aeroporto di Erbil, dove è stato ricevuto dal responsabile del Dipartimento per le relazioni esterne della Regione del Kurdistan, Sefin Dize, e dal consigliere del presidente curdo, Fela Musta. Il programma del titolare della Farnesina prevede anche un incontro con il contingente italiano a Camp Singara. “Le truppe italiane di stanza nella regione del Kurdistan hanno fornito addestramento alle forze Peshmerga”, sottolinea “Rudaw”, ricordando la visita del ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, nel settembre 2020. “I legami tra Kurdistan e Italia crescono sempre di più e ora intendiamo costruire solide partnership nel commercio e negli investimenti", aveva affermato all’epoca il primo ministro curdo Masrour Barzani in un tweet. Il premier curdo si era poi recato in visita in Italia nel febbraio dello stesso anno. (Irb)