Monza: in arrivo le prime “zone 30” della città a Sant'Albino, Libertà e Triante

20 luglio 2021

- Anche Monza avrà le sue “zone 30 all’ora”, in arrivo in tre quartieri: Sant'Albino, Libertà e Triante. Le aree sono state individuate anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, tenendo in considerazione la presenza di scuole, centri di aggregazione, piazze, spazi pubblici e negozi di vicinato. L'obiettivo di questo progetto è “ridisegnare la mobilità dei quartieri in un'ottica di maggiore sostenibilità e sicurezza per tutti gli utenti”, sottolinea in una nota l'Assessore alla Sicurezza e alla Mobilità del Comune di Monza Federico Arena. “Le zone 30 – continua Arena – introducono più sicurezza stradale, perché creano un nuovo equilibrio fra pedoni, biciclette, moto, auto, trasporto pubblico e veicoli in sharing, oltre a contribuire ad un minor impatto ambientale”. Secondo le statistiche più recenti – evidenzia la nota del Comune monzese - con l'istituzione delle “zone 30” il numero di incidenti si riduce del 40 per cento e il numero dei feriti del 70 per cento. Il progetto è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con circa 563mila euro, così suddivisi: 200mila a Sant'Albino, 180mila a Libertà e 183.544 a Triante.(Com)