Afghanistan: ministra Esteri Germania vuole accelerare evacuazioni dal Paese

- Per la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, evacuare le persone particolarmente vulnerabili dall’Afghanistan è una priorità e ci sono ancora 15 mila di loro in attesa di lasciare il Paese. Lo ha reso noto l’emittente televisiva pubblica “Zdf”. Baerbock ha presentato un piano d’azione per la popolazione civile afgana, dichiarando che “dinanzi ai nostri occhi l’Afghanistan sta muovendo in direzione della più grande catastrofe umanitaria”, con un totale di 24 milioni di persone che avranno bisogno di aiuti umanitari. Le persone più vulnerabili in attesa di evacuazione annoverano l’ex personale locale afgano che ha assistito la Bundeswehr. “Non sono stati dimenticati e stiamo lavorando per portarli al sicuro”, ha detto la ministra. Finora sono 10 mila le persone evacuate dal governo federale tedesco dal momento dell’ascesa al potere dei talebani nel Paese. Non solo, ma ci sono ancora 135 cittadini tedeschi in Afghanistan, alcuni dei quali non se ne sono andati per “circostanze individuali”. 600 milioni di euro sono stati resi disponibili a scopo di aiuto umanitario e occorre assicurare che non finiscano in mani talebane ma servano a “combattere il freddo e la fame”, ha detto Baerbock. La ministra ha anche reiterato che questi aiuti all’Afghanistan non equivalgono al riconoscimento del governo talebano. (Geb)