Sardegna: programma "Tutti a iscola", pubblicato avviso pubblico

- Da domani sarà in pubblicazione l'avviso "Tutti a Iscola" relativo alla linea "Ascolto e Supporto". "Si tratta - sottolinea l'assessore della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu - della ripetizione della linea dell'avviso 2020-21, con l'importante novità del ritorno al numero di ore previsto fino al 2019-20 (360) e di una maggiore elasticità nella gestione dei professionisti coinvolti". Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Sil Sardegna del Fse dal 10 al 24 gennaio 2022. Le risorse disponibili, a seguito della riprogrammazione del Por Fse, ammontano complessivamente a 4 milioni e 32 mila euro, anche se formalmente si parte con i 657 mila euro già iscritti in bilancio in quanto sono risorse derivanti da economie maturate dagli avvisi pubblici relativi agli anni precedenti. I progetti avranno un costo massimo di 28 mila e 800 euro. L'obiettivo è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi target dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi prefissati nell'ambito del Programma nazionale di riforma per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico Sono beneficiarie dell'intervento le autonomie scolastiche e le scuole non statali paritarie della Sardegna. In particolare, quelle che svolgono attività nelle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado. I destinatari saranno individuati dall'Istituzione scolastica dando priorità agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Quelli con difficoltà di inserimento e di integrazione con gli altri studenti, provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale o economica e che presentano lacune di conoscenze in una o più discipline da colmare per proseguire con profitto il percorso di studi.(Rsc)