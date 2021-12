Difesa: telefonata tra capi di Stato maggiore di Russia e Regno Untio, focus su sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate russe, generale Valerij Gerasimov, ha discusso in una conversazione telefonica con l'omologo britannico, l'ammiraglio Tony Radakin, di questioni di attualità sulla sicurezza globale e regionale. Lo comunica il ministero della Difesa di Mosca in una nota. Ieri Gerasimov aveva avuto uno scambio di opinioni sugli stessi temi in una telefonata con il capo di Stato maggiore dell'Esercito degli Stati Uniti, il generale Mark Milley. (Rum)