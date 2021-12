Covid: attesa per Cdm, al vaglio governo le ultime misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è conclusa dopo circa un'ora la riunione della cabina di regia a palazzo Chigi sul Pnrr. In attesa dell'inizio del Consiglio dei ministri, previsto per le 17, è ripreso il confronto fra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed i capi delegazione della maggioranza per limare le ultime misure da inserire nel decreto contenente le nuove restrizioni per fermare la diffusione del contagio. Al termine della riunione della cabina di regia di questa mattina, a cui hanno partecipato anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ed il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, erano già state individuate alcune misure ma sul tavolo restano alcuni nodi, a cominciare dall'estensione dell'obbligo vaccinale ai dipendenti della Pubblica amministrazione per cui non era ancora previsto e la possibilità di richiedere il tampone anche alle persone vaccinate in caso di accesso ad alcuni luoghi.