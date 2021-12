Spagna: ministra Difesa, mille militari a disposizione per campagna vaccinazione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate spagnole metteranno a disposizione delle regioni mille militari per collaborare alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus e realizzeranno due grandi centri vaccinali negli ospedali militari di Saragozza e Madrid. La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha spiegato che saranno le regioni a richiedere l'aiuto necessario, spiegando che sono già disponibili 150 squadre di vaccinazione, ognuna delle quali è composta da quattro effettivi che potrebbero iniziare a lavorare non appena chiamate, previa autorizzazione del ministero della Salute. Per quanto riguarda le operazioni di tracciamento del Covid-19, da più di un anno sono operativi 1.325 militari come parte della missione Baluarte, e questa settimana arriveranno a 1.500. (Spm)