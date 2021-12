Imprese: Mise, 10 milioni per birrifici italiani, dal 20 gennaio i contributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 20 gennaio al 18 febbraio 2022 le imprese produttrici di birre artigianali potranno richiedere il contributo a fondo perduto messo a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) che ha istituito un fondo da 10 milioni di euro, previsto dal decreto sostegni bis. Si tratta di un sostegno al comparto brassicolo italiano, particolarmente colpito durante l'emergenza Covid. "L'abilità di tanti imprenditori italiani che hanno deciso di puntare sulla produzione di birra artigianale dimostra come dal coraggio e dalla capacità di investire in nuovi settori nascono anche nuove opportunità per lo sviluppo del Paese", dichiara il ministro Giorgetti. "I birrifici italiani fanno parte - aggiunge - di un settore giovane che è riuscito a valorizzare un'arte antica legata al territorio e alla qualità dei prodotti. Per questo motivo merita di essere sostenuto sia attraverso i contributi a fondo perduto sia con le nuove misure che saranno introdotte nella manovra". (segue) (Com)