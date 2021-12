Cina-Azerbaigian: Xi all'omologo Aliyev, Pechino pronta a rafforzare rapporto bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con l’Azerbaigian per intensificare il dialogo ed estendere la cooperazione in nuovi settori. È quanto dichiarato dal presidente Xi Jinping in un messaggio trasmesso all’omologo a Baku, Ilham Aliyev, in occasione del suo compleanno. La fiducia tra i due Paesi ha permesso alla relazione di conoscere un sensibile grado di sviluppo negli ultimi anni e la Cina è pronta a compiere ulteriori sforzi per approfondire ulteriormente la cooperazione a beneficio dei rispettivi popoli, ha sottolineato Xi. (Cip)