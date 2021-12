Energia: presidente cipriota Anastasiades, esplorazioni offshore proseguiranno senza ostacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di esplorazioni energetiche della Repubblica di Cipro continuerà senza ostacoli. Lo ha assicurato il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, commentando le minacce turche dopo l'avvio delle attività esplorative da parte delle società Exxon Mobil e Qatar Petroleum nel blocco 10 della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro. Parlando ai giornalisti dopo aver visitato una base militare, in vista delle festività del Natale, Anastasiades ha dichiarato che le attività esplorative offshore proseguiranno senza ostacoli e le due società lavoreranno anche nel blocco 5 della Zee cipriota. La società energetica statunitense e quella qatariota hanno avviato ieri le attività di esplorazione di idrocarburi nel blocco 10 della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro. Come annunciato dal ministero dell'Energia di Nicosia, il consorzio composto dalle due società che hanno ottenuto la licenza esplorativa a Cipro dovrebbe esplorare in questi giorni il giacimento Glafcos, individuato nel blocco 10 della Zee cipriota. I risultati dell'attività esplorative sono attesi per il primo trimestre 2022. La Turchia ha protestato contro la concessione della licenza a Exxon Mobil e Qatar Petroleum da parte della autorità di Nicosia, sostenendo che l'area in oggetto rientra nella piattaforma continentale turca. (Res)