Brasile: Bolsonaro promulga legge che finanzia bonus acquisto gas da cucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che stanzia 300 milioni di real per finanziare il bonus acquisto gas da cucina. Il testo era stato approvato la scorsa settimana in parlamento nell'ambito delle discussioni sulla legge finanziaria 2022. Lo scorso 3 dicembre il capo dello stato aveva pubblicato il decreto attuativo che definiva tutti i dettagli relativi al pagamento del bonus per acquisto di gas da cucina in favore delle famiglie a basso reddito. Il testo prevede che le famiglie beneficiarie ricevano, ogni due mesi, l'importo corrispondente ad almeno il 40 per cento del prezzo medio nazionale di rivendita della bombola da 13 kg. Il programma, secondo il testo, durerà cinque anni. Il valore in denaro del bonus sarà calcolato considerando i prezzi stabiliti dal Sistema di rilevamento del prezzo (Slp) dell'Agenzia nazionale del petrolio (Anp). Potranno richiedere il beneficio tutte le famiglie iscritte nel Registro unico per i programmi sociali (CadÚnico) del governo federale, con reddito familiare mensile pro-capite inferiore o uguale alla metà del salario minimo nazionale (circa 90 euro al mese). (segue) (Brb)