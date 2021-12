Brasile: Bolsonaro promulga legge che finanzia bonus acquisto gas da cucina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge che istituiva il beneficio, presentato dal deputato Carlos Zaratini del Partito dei lavoratori (Pt), era stato approvato in parlamento lo scorso ottobre e, per diventare operativo, attendeva l'approvazione della legge finanziaria con l'indicazione delle risorse da destinare al pagamento. Poiché verrà pagato in contanti, senza alcun tipo di voucher, l'aiuto approvato potrà anche non essere utilizzato dalle famiglie per l'acquisto di gas da cucina. L'assenza di una destinazione specifica era stata criticata dai produttori di Gpl. Il presidente di Sindigas, Sergio Bandeira de Mello, dichiarava a "Poder360" che "è legittimo che le famiglie decidano cosa fare con i soldi, ma questa mancanza di obbligo nel modo in cui verrà utilizzata la risorsa potrebbe significare che il progetto non adempia il ruolo principale". (Brb)