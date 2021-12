Usa: rallentano i consumi, +0.6 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di novembre la spesa per i consumi negli Stati Uniti è cresciuta dello 0,6 per cento rispetto a ottobre. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Commercio, che riflettono un rallentamento dei consumi rispetto all’1,4 per cento del mese precedente. Numeri che alimentano il timore di un più ampio rallentamento dell’economia legato all’ondata di casi Omicron in corso. Secondo gli economisti citati dal “Wall Street Journal”, la tendenza è tuttavia legata anche alla decisione di molti consumatori di anticipare a ottobre gli acquisti per le festività natalizie per aggirare i problemi legati alla carenza di numerosi prodotti sul mercato.(Nys)