Algeria: ministro, vaccino CoronaVac presto sarà approvato dall’Oms

- Il vaccino contro la Covid-19 CoronaVac, prodotto in Algeria in collaborazione con i laboratori cinesi Sinovac, dovrebbe ricevere presto l’approvazione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), tappa precedente alla commercializzazione. Lo ha annunciato il ministro dell’Industria farmaceutica, Lotfi Djamel Benbahmed, dopo aver discusso con il direttore generale di Sinovac, Gao Qiang, attualmente in visita in Algeria insieme a una delegazione. La visita del partner cinese consente di "prendere atto degli sforzi sostenuti dalle due parti e anche di preparare la prossima validazione del sito di Costantina del gruppo Saidal da parte di esperti dell'Oms al fine di consentire l'esportazione del vaccino verso i Paesi dell'Africa”, ha affermato Benbahmed. Da parte sua, l'amministratore delegato del gruppo Saidal, Fatouma Akcem, ha indicato che i temi discussi con la delegazione cinese si sono concentrati, tra l'altro, sullo "stato di produzione del vaccino anti Covid-19 nel sito di Costantina che si sta sviluppando in maniera molto soddisfacente per la parte algerina e cinese”. I colloqui si sono concentrati anche sulla "possibilità di vaccinare i bambini di età superiore ai 3 anni con CoronaVac e sulla sua efficacia contro la variante Omicron". Per quanto riguarda la commercializzazione di CoronaVac in Algeria, è prevista nelle "prossime settimane", secondo il presidente dell'Agenzia nazionale per i prodotti farmaceutici (Anpp), Kamel Mansouri, che ha sostenuto che questo vaccino soddisfa gli standard internazionali. Per la sua eventuale commercializzazione internazionale, la procedura prevede che il sito che lo produce "deve essere assolutamente certificato secondo le norme e gli standard dell'Oms. È una garanzia ed è un marchio di qualità per l'Algeria”, ha dichiarato il direttore della produzione e dello sviluppo industriale del ministero dell'Industria farmaceutica, Nadia Bouabdellah.(Ala)