Niger: agguato jihadista al confine con il Burkina Faso, uccisi 7 agenti della sicurezza

- Sospetti miliziani jihadisti hanno attaccato una stazione di polizia doganale nella cittadina rurale di Makalondi, al confine meridionale del Niger con il Burkina Faso, uccidendo almeno sette persone. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall'emittente "Rfi", secondo cui la stazione - situata a 90 chilometri da Niamey - è stata completamente data alle fiamme da sospetti jihadisti che, giunti a bordo di motociclette, hanno attaccato contemporaneamente le due postazioni, quella della polizia e quella doganale, uccidendo almeno sette persone: due doganieri, un agente di polizia, un gendarme e tre civili. Si registrano inoltre notevoli danni materiali alle strutture. Non appena è stato dato l'allarme, sono state inviate sul posto le forze speciali dell'Operazione Saki 2 e, secondo fonti bene informate, i militari del distaccamento Torodi hanno iniziato a dare la caccia agli assalitori. Da diversi mesi l'intera area di confine di Tera e Torodi è sotto minaccia jihadista, con le autorità locali che hanno deciso la chiusura delle scuole e di diverse strade. Di recente il governatore della regione di Tillaberi ha inoltre deciso di chiudere diverse decine di distributori di benzina, così come tutte quelle che si trovano sull'asse stradale di Makalondi, al confine con il Burkina Faso. L'obiettivo dello Stato è far prosciugare i serbatoi delle moto dei jihadisti che fanno rifornimento in alcune stazioni di servizio nelle zone rurali. (Res)