Speciale scuola: Uil Lazio, troppi alunni e problemi di gestione anche in pandemia, Zingaretti ci incontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituti sovradimensionati e classi con molti più alunni di quanto previsto. Il tutto in piena pandemia e con intere scuole romane in quarantena. Questa la situazione nella maggior parte degli istituti scolastici della Capitale secondo la Uil scuola Lazio che ha effettuato un dettagliato censimento in merito. “Esprimiamo la nostra delusione e l’amara constatazione che nulla è mutato rispetto al passato, nonostante le ambiziose linee programmatiche del Pnrr in materia di istruzione e formazione - commenta il segretario generale della Uil scuola Lazio, Saverio Pantuso - E’ inaccettabile che, in costanza di epidemia sanitaria che imporrebbe di garantire la prioritaria esigenza di tutela della sicurezza e della salute del personale scolastico e degli alunni, si persiste nel mantenere inalterato il sovradimensionamento di ben 171 Istituzioni scolastiche del Lazio, con tutte le connesse criticità addossate ai Dirigenti scolastici per la gestione sempre più complessa delle attività e conseguente ricaduta sulla qualità dell’offerta formativa agli studenti. Oltre al fatto che nessuna menzione viene fatta in ordine alla possibilità di alleggerire il numero degli alunni per classe e rivedere la relativa dotazione organica annuale assegnata dal Ministero all’Usr Lazio”. (Com)