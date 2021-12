Speciale scuola: con #ioleggoperché nel 2021 donati 450mila libri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa #ioleggoperché, lanciata nel 2016 dall'Associazione italiana Editori (Aie) e sostenuta dal ministero della Cultura in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, cresce in modo irrefrenabile e chiude quest'anno con un bilancio straordinario di 450mila libri, di cui 350mila donati dai cittadini (349.257 per la precisione) nelle 2.743 librerie aderenti e destinati alle biblioteche scolastiche delle 20.388 scuole iscritte in tutta Italia. Un appuntamento ormai integrato nel tessuto scolastico e sociale che si è confermato fondamentale per combattere la povertà educativa attraverso i libri. Al numero di libri raccolti nelle librerie, si aggiungeranno a marzo 2022 i 100mila nuovi volumi che gli editori sostenitori dell'iniziativa doneranno alle scuole che ne hanno fatto richiesta attraverso il portale ed entro i termini previsti. "Il momento positivo che sta vivendo l'editoria italiana è stato testimoniato anche dalla risposta attiva alla chiamata di #ioleggoperché", ha commentato il presidente di Aie Ricardo Franco Levi. "Ripartiamo dai libri" è stato lo slogan di questa sesta edizione a cui la comunità, dal 20 al 28 novembre, ha aderito in modo compatto e generoso: studenti, cittadini, editori, ma anche istituzioni, canali televisivi, partner, scrittori e testimonial, mondo del calcio, si sono uniti in un grande gioco di squadra che ha permesso di raggiungere nei sei anni di vita dell'iniziativa numeri capaci di fare la differenza: quasi 2milioni di libri nuovi, 1milione 850mila per la precisione, per gli studenti delle scuole di tutti gli ordini e i gradi". "A ogni edizione di #ioleggoperché le scuole aumentano il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche - ha aggiunto Renata Gorgani, vicepresidente del gruppo di varia dell'Aie e membro del consiglio di amministrazione del Centro per il Libro e la Lettura – e l'edizione 2021 ha visto una crescita importante dei libri donati. È una notizia bellissima per le scuole perché la sempre maggiore presenza di libri è necessaria per aumentare la propensione alla lettura, migliorare le abilità e le opportunità dei ragazzi e delle ragazze, crescere cittadini maturi e consapevoli". (Com)