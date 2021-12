Speciale scuola: M5s, buoni risultati in manovra su indennità docenti nelle piccole isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura segnalano che "da diversi mesi e fino ai giorni che hanno preceduto l’approdo della legge di Bilancio al Senato, l’impegno per far sì che sulla scuola si ottenesse il più possibile è stato massimo da parte del M5s. Grazie anche alla nostra sottosegretaria Barbara Floridia, portiamo a casa buoni risultati - si legge in una nota -. In particolare, sono stati previsti 9 milioni fino al 2024 per le indennità di sede disagiata ai docenti che lavorano nelle piccole isole. È un tema, questo, a cui ha lavorato recentemente anche la commissione Cultura e in particolare la collega Vittoria Casa, per tutelare il diritto all’istruzione in quei territori, come appunto le isole ma non solo, che rischiano di veder chiudere gli istituti scolastici anche perché il personale è disincentivato ad assumere gli incarichi". (Com)