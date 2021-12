Speciale scuola: Bari, accusata di pornografia minorile, insegnante agli arresti domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del comando provinciale di Bari, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Bari, nei confronti di una 45enne insegnante di scuola elementare, indagata per corruzione di minorenni e pornografia minorile. Le indagini hanno avuto inizio a seguito di alcune segnalazioni di genitori che avrebbero notato strani comportamenti dei figli, spesso impegnati davanti a dispositivi elettronici, pc e dirette social. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se ci siano altri minorenni coinvolti. (Ren)